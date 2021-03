Football : Manchester United et Leicester calent

Les Red Devils et les Foxes ont tous deux fait match nul et perdent des points sur le leader.

Le match entre Manchester United (en blanc et noir) et Crystal Palace n’a pas volé haut dans le brouillard.

Manchester United et Leicester poursuivent leur course d’escargot pour la deuxième place de la Premier League, les deux équipes ayant fait match nul à Crystal Palace (0-0) et Burnley (1-1), mercredi, en matches avancés de la 29e journée.