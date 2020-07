Actualisé il y a 1h

Football

Manchester United et Leicester dans le sillage de Chelsea

Les Red Devils et les Foxes, tombeurs de Crystal Palace (0-2) et Sheffield United (2-0), reviennent à un point des Blues, 3es.

1 / 1 Anthony Martial tout sourire aux côtés de Jesse Lingard et Marcus Rashford. KEYSTONE

La lutte se poursuit: Manchester United et Leicester, vainqueurs de Crystal Palace (0-2) et Sheffield (2-0) jeudi lors de la 36e journée de Premier League, restent à un point de Chelsea et du podium.

Les Mancuniens ont pu compter sur leurs deux meilleurs buteurs, Marcus Rashford (45e+1) et Anthony Martial (78e), tous deux auteurs de belles percées dans la surface adverse. Chacun compte à présent 17 buts en championnat cette saison. Cette victoire permet à Manchester United de tenir le rythme de Chelsea, vainqueur 1-0 de la lanterne rouge Norwich mardi. Avec 62 points, les Red Devils (5e) restent à un point des Blues (3e).

Les Mancuniens recollent en outre avec Leicester (4e, 62 pts), vainqueur plus tôt dans la soirée de Sheffield United (2-0). Les Foxes s'en sont remis à Ayoze Perez (29e) et Demarai Gray (79e). Le score aurait pu être plus sévère si Jamie Vardy avait trouvé les filets de Sheffield United plutôt que le poteau à la 51e minute.

Avec trois équipes en un point, le combat pour la troisième place reste plus qu'indécis à deux journées de la fin du championnat.

Aston Villa rate le coche

La mauvaise opération est pour les victimes de Leicester, Sheffield United. Le club du nord de l'Angleterre, surprenant candidat à l'Europe, reste bloqué à la 8e place, à deux points de Wolverhampton (6e) et une unité derrière Tottenham (7e).

Dans une autre rencontre du début de soirée, Aston Villa a laissé filer une victoire importante dans la lutte pour le maintien à Everton (1-1). Le club de Birmingham, qui avait ouvert le score par Ezri Konsa (72e), a vu ses adversaires égaliser par Theo Walcott, auteur à la 88e minute de son deuxième but de la saison.

Aston Villa demeure 19e, à égalité de points avec Bournemouth (18e, 31 points), actuel barragiste, et trois unités derrière West Ham et Watford, respectivement 16e et 17e.

Everton, coaché par l'Italien Carlo Ancelotti, reste pour sa part 11e (46 points).

Enfin, dans un match sans grand enjeu, Southampton (12e, 46 points) et Brighton (15e, 37 points) se sont accrochés (1-1). Les visiteurs n'ont pas encore assuré leur maintien, mais il faudrait une catastrophe pour qu'ils descendent.