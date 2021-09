Football - Manchester United fera sans Fred contre Young Boys

Young Boys débute sa campagne de Ligue des champions ce mardi, face à Manchester United. Le club bernois ne sait pas encore s’il affrontera Cristiano Ronaldo, fraîchement revenu chez les Red Devils, mais il peut en tout cas écarter Fred de ses soucis. Le milieu brésilien, titulaire lors des trois premiers matches de la saison, ne devrait pas faire partie du déplacement au Wankdorf puisqu’il sera suspendu. Non pas à cause d’une accumulation de cartons, mais d’un imbroglio entre son club et sa sélection. Et il n’est pas le seul dans cette situation.