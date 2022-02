Football : Manchester United gâche encore

Tenus en échec par Southampton à domicile (1-1), après avoir mené au score, les Red Devils enregistrent un troisième match sans victoire en huit jours.

Ces deux nouveaux point que les Red Devils ont laissé filer risquent bien de leur coûter une place en Ligue des Champions, même s'ils sont cinquièmes avec 40 points, à égalité de points avec West Ham, quatrième et dernier qualifié virtuel. Ils ont derrière eux Arsenal, à un point avec deux matches en moins, Tottenham à quatre points avec trois matches en moins, et Wolverhampton, à six points avec deux matches en moins.

United plus accrocheur

Dès la 7e minute, Jadon Sancho lançait Cristiano Ronaldo dans la surface adverse. Le Portugais dribblait Ben Forster et frappait un peu mollement vers le but vide, pour voir sa tentative stoppée bien avant la ligne par le Français Romain Perraud.

Le seul point positif de ce match est que, contrairement à ceux contre Middlesbrough et Burnley, Manchester n'a pas semblé baisser les bras après l'égalisation adverse. Un but de Ronaldo, annulé pour hors-jeu (73e), et une tête de Harry Maguire, qui a failli donner la victoire in extremis (90e+3), marquent un progrès sur l'aspect mental mais le nul n'est, sur ce match, pas un résultat immérité pour les Saints.