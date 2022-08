Football : Manchester United gagne encore, Ronaldo toujours remplaçant

Manchester United a signé un deuxième succès consécutif en championnat, notamment grâce au but du Portugais Bruno Fernandes (au centre). Les Red Devils ont battu Southampton samedi.

Après avoir battu Liverpool (2-1) lundi dernier, les Red Devils se sont offert une semaine à six points qui les fait remonter provisoirement à la 6e place.

CR7 entre à la 68e

En faisant confiance au même onze de départ que contre Liverpool et en reléguant une nouvelle fois «CR7» au rôle de remplaçant, pour le faire rentrer à la 68e minute, le Néerlandais a refusé de s’écarter de la voie qu’il a tracée. Et, sans être particulièrement spectaculaire, la prestation de ses joueurs a été suffisamment solide et réaliste pour lui donner raison.