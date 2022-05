Football : Manchester United garde un tout petit espoir

Vainqueurs de Brentford, les Red Devils peuvent encore rêver de Ligue des champions. Mais les chances sont minimes.

Avec 58 points, les Red Devils sont 6e à cinq points d’Arsenal, actuellement 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, et à trois points de Tottenham (5e).

Mais ils sont aussi la seule équipe à avoir joué déjà 36 matches et n’ont donc plus que deux rencontres au programme contre quatre pour les Gunners et autant pour les Spurs. L’objectif C1 de Manchester United, s’il reste mathématiquement possible, dépendrait d’un invraisemblable concours de circonstances.