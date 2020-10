Football : Manchester United humilié à domicile par Tottenham

José Mourinho a savouré dimanche l’humiliation (6-1) infligée à Old Trafford par Tottenham à son ancien club, Manchester United, totalement hors du coup, pour la 4e journée de Premier League, alors qu’Arsenal recolle au peloton de tête avec sa victoire contre Sheffield United (2-1).

Paul Pogba et les siens ont éré ridicules.

Cinq matches joués cette saison et la crise couve déjà à Manchester United, ridiculisé par Tottenham sur sa pelouse après une prestation catastrophique. Le directeur général du club, Ed Woodward, présent dans les tribunes, devait être content que le huis-clos le protège des quolibets des supporters qui n’auraient pas manqué de s’abattre sur lui.

Alors que Manchester United attend les arrivées d’Edinson Cavani et du latéral Alex Telles en provenance de Porto avant la fermeture des transferts, lundi à minuit, le mercato des Red Devils semble d’ores et déjà raté. Et la prestation indigente aussi bien dans la détermination que dans le jeu de toutes les lignes, à commencer par la défense, fait ressurgir les doutes sur la capacité d’Ole Gunnar Solskjaer à tirer cette équipe vers le haut.