Football : Manchester United inflige à Arsenal sa première défaite de la saison

Avec un but de sa très chère recrue, Antony, Manchester United a infligé son premier revers au leader Arsenal (3-1).

Après 5 victoires en 5 journées, les Gunners, dominateurs, ont baissé pavillon devant des Red Devils très réalistes en contre et qui engrangent un quatrième succès de rang.

Les positions se resserrent donc en tête car si les Londoniens gardent la première place avec 15 points, ils n’ont qu’une longueur d’avance sur Manchester City et Tottenham, qui s’affrontent samedi prochain, deux sur Brighton et trois sur leurs adversaires du jour.

Des Gunners pas très réalistes

Ce coup d’arrêt ne doit pourtant pas mettre martel en tête à Arsenal, ni rendre Manchester United euphorique, tant le résultat est flatteur pour ce dernier. En faisant le dos rond, les Mancuniens ont profité au maximum du manque de réalisme et de la fragilité de l’arrière-garde adverse face aux remontées de balles rapides adverses.

Le troisième but est parti d’un excellent appel d’Eriksen en profondeur, le Danois servant Rashford qui n’a eu qu’à la pousser au fond pour son doublé (3-1, 75e).

Un épilogue d’autant plus décevant pour les hommes de Mikel Arteta qui avaient eu jusque-là une emprise presque totale sur le jeu et qui avaient réussi à revenir à égalité avec un but de Bukayo Saka (1-1, 60e) avant de voir le match leur échapper totalement.