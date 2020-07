Football

Manchester United maintient la cadence, Tottenham s'enlise

Vainqueurs à Aston Villa (0-3), les Red Devils reviennent à un point de Leicester, 4e. De son côté, Tottenham n’a pu faire mieux qu’un 0-0 contre Bournemouth.

Manchester United est irrésistible en ce moment. Les Red Devils ont enchaîné une 4e victoire de suite. Ce jeudi soir, il ne leur a fallu qu'une petite heure pour boucler l'affaire contre des Villans dépassés (0-3). Avec ce succès, la course à la Ligue de Champions va se circonscrire aux équipes classées de la 2e à la 5e place, occupée par ManU avec 58 points, puisque le 6e, Wolverhampton est rélégué à 6 points à 4 journées de la fin. Avec Liverpool déjà qualifié, et Manchester City pratiquement assuré de la 2e place, la lutte pour les deux derniers tickets de C1 va mettre aux prises Chelsea, 3e avec 60 points, Leicester, 4e avec 59, et United.

Buteur sur penalty, le Portugais Bruno Fernandes continue avec ses statistiques affolantes: sept but et cinq passes décisives en 10 matches de championnat. Le deuxième but de Mason Greenwood juste avant la pause (45e+5), d'une frappe puissante au ras du poteau, ne doit, lui, rien à personne. De même que le troisième ajouté par Paul Pogba, sur un tir à l'entrée de la surface et qui était tout simplement son premier but de la saison (3-0, 58e).