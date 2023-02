Premier League: Occasion manquée pour Manchester United face à Leeds

Football : Manchester United manque une occasion face à Leeds

En cas de victoire, les Red Devils auraient atteint 45 points, autant que Manchester City, actuellement 2e, et pris un peu leurs distances avec Newcastle et Tottenham, 4e et 5e. Mais avec 43 unités, ils en ont trois d’avance sur les Magpies, qui comptent un match en moins, et quatre sur les Spurs. Compte tenu du scénario et du score qui était de 0-2 à l’heure de jeu, ce point est un moindre mal.