Football – Manchester United offre un bol d’air à Everton

Battu 1-0 à Everton samedi, Manchester United a perdu un peu plus de terrain sur Arsenal et Tottenham dans la course à la Ligue des Champions. Septièmes avec trois points de retard sur Arsenal (malgré deux matches de plus à leur compteur), les Red Devils n’auront plus le droit à l’erreur lors de leurs sept derniers matches de championnat, surtout en cas de victoire des Gunners face à Brighton (16h00) et de Tottenham à Aston Villa (18h30).