Football : Manchester United passe en quarts au bout de l’ennui

Les Mancuniens ont eu besoin des prolongations pour éliminer 1-0 West Ham United.

Après prolongation et au bout de l’ennui, Manchester United a pris le meilleur sur West Ham (1-0) en huitième de finale de la Coupe d’Angleterre. Ole Gunnar Solskjaer avait décidé de faire tourner pour ce tour important dans la saison de United, qui sait que la Coupe d’Angleterre sera le plus rapide chemin vers un nouveau titre.

Chez les Hammers, actuellement 6e de Premier League, à un point seulement des places qualificatives pour la Ligue des champions, c’est surtout devant que la rotation a été sensible. L’habituel avant-centre Michail Antonio n’était même pas dans le groupe, tout comme Jessie Lingard, prêté cet hiver par les Red Devils, et le virevoltant Saïd Benrahma était sur le banc.

Entrées décisives

Le niveau du match s’en est ressenti, avec une grande difficulté à créer des situations dangereuses, surtout du côté de West Ham, bien organisé et qui a posé beaucoup de difficultés à United, mais sans jamais bousculer ses hôtes. Le joueur le plus en vue, côté londonien, aura été de loin le gardien Lukasz Fabianski, qui s’est tout de même fendu d’une belle parade réflexe sur une tête déviée de Victor Lindelof (27e). Le portier international polonais s’est encore distingué en début de second acte face à Marcus Rashford qui a perdu leur face-à-face (54e), mais le 0-0 au bout de 90 minutes était des plus tristement logique.