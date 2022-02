Football : Manchester United perd des points contre le dernier

Les Mancuniens n’ont pu faire mieux que match nul contre Burnley. Newcastle, lui, reprend espoir.

Les matches se suivent et se ressemblent pour Manchester United, avec leurs débuts prometteurs gâchés par un manque de réalisme et un effondrement dès que l’adversaire égalise.

Vendredi, cela avait précipité leur élimination en seizièmes de finale, à domicile, contre Middlesbrough, aux tirs au but (1-1, 8-7 aux t. a. b.) et la seule – très maigre – consolation du déplacement à Burnley sera de ne pas repartir bredouille.

Mais United ne peut s’en prendre qu’à lui-même de n’être arrivé à la pause qu’avec un petit but d’avance, malgré une demi-douzaine d’occasions très nettes et deux buts refusés après consultation de la VAR, dont une tête de Raphaël Varane qui aurait été son premier but mancunien.