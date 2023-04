Football: Manchester United piégé, la Roma frustrée, la Juventus suffisante

Défaite frustrante pour la Roma

Mais voilà, la réussite n’était pas de leur côté: Dybala est sorti sur blessure à la 26e, Pellegrini a envoyé son pénalty sur le poteau à la 43e, Wieffer a ouvert le score pour les pensionnaires d’un stade de De Kuip toujours aussi bruyant (53e), et les Italiens ont passé la deuxième mi-temps à frôler l’égalisation, en vain.

Séville s’en sort par miracle face à United



Séville a débarqué à Old Trafford avec un onze remanié, aussi étrange que cela puisse paraître. C’est que les Andalous sont mal en point en championnat et que la rencontre à venir contre Valence était plus importante que leur déplacement du jour dans le Théâtre des Rêves!