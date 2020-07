Football

Manchester United rate l’occasion de prendre la 3e place

Les Mancuniens ont encaissé un but à la 96e minute contre Southampton et ont fait match nul (2-2).

Le but de Michael Obafemi a fait mal à Manchester United.

La lutte pour l’accès en Ligue des champions continue pour Chelsea, Leicester et Manchester United à trois journées du terme de la Premier League.

Pourtant tout allait pour le mieux pour les hommes de Solskjaer qui, en cas de victoire auraient pris la troisième place du classement. Ils menaient encore 2-1 à l’orée des arrêts de jeu. Mais un but inscrit à la 96e minute par Obafemi a douché leurs espoirs et ils restent cinquièmes, à un point de Chelsea (60) et à égalité avec Leicester (59).