Football en Angleterre : Manchester United se plante contre Wolverhampton

Les Red Devils, battus 0-1 par les Wolves, sont totalement passés à côté de leur sujet. Ils manquent une belle occasion de se rapprocher d’une place qualificative pour la C1.

Manchester United, dominé dans tous les secteurs du jeu, a été puni (1-0) à Old Trafford par une bonne équipe de Wolverhampton, en clôture de la 21 e journée de Premier League lundi. Les joueurs de Ralf Rangnick n’ont jamais réussi à installer leur jeu, gênés par les Wolves et leur métronome João Moutinho.

Dès la 11 e minute, Podence a cru ouvrir le score, mais sa frappe a été repoussée en corner par De Gea. Le gardien mancunien devait sortir un autre arrêt de classe sur une demi-volée de Ruben Neves (22e). Cavani a tenté de réveiller Old Trafford en décochant une frappe puissante qui a tutoyé la transversale du but des Wolves (43 e ).

CR7 capitaine

Cristiano Ronaldo, promu capitaine en l’absence de Harry Maguire, a été sevré de ballon et a semblé agacé par l’incapacité de ses coéquipiers à lire ses appels. L’entrée de Bruno Fernandes a apporté un peu de peps à l’attaque mancunienne, et c’est lui qui a fait passer un frisson à Old Trafford en touchant la barre d’une frappe sèche (67e).