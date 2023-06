United s’est fait spoiler la présentation de son nouveau maillot

Le clip était plutôt sympa. Il était associé à un texte et à un concours:

«Le compte à rebours de la saison 2023-24 de Premier League a commencé, nos calendriers ont été publiés et notre nouveau maillot domicile sera dévoilé le 27 juin. Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier d’un accès prioritaire, avec du contenu exclusif directement dans votre boîte de réception le jour du lancement. De plus, en vous inscrivant, vous participerez automatiquement à notre concours exclusif pour gagner l’un des cinq kits domicile 2023-24 (comprenant le maillot, le short et les chaussettes) dans la taille de votre choix.»