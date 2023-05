Football: Manchester United s’offre le dernier ticket pour la C1

Les Londoniens qui ont 43 points et sont assurés de battre leur record du plus faible nombre de points sur une saison à 38 journées, qui était de 50, ont manqué de réalisme en première période, un mal qui les ronge depuis plus d’un an. Dès la 5e minute, Mykhailo Mudryk, à sept mètres des buts, a totalement dévissé sa reprise, alors que Kai Havertz a manqué le cadre de la tête (32e) et Conor Gallagher a trop croisé sa frappe d’un rien (45+1).

Efficacité redoutable

Manchester, à l’inverse, a été d’une efficacité redoutable, Casemiro ouvrant le score dès la 6e minute d’une tête renversée sur coup-franc. Anthony Martial a bien raté une énorme occasion, servi par Bruno Fernandes (19e), mais le Français s’est rattrapé dans le temps additionnel du premier acte, en convertissant un caviar de Jadon Sancho pour le 2-0 (45+5). La seconde période a été encore plus à l’avantage des Mancuniens et sans les transversales trouvées par Fernandes (47e) et Alejandro Garnacho (84e), le match aurait pu tourner encore plus à la correction. Les hommes d’Erik Ten Hag ont tout de même capitalisé sur un pénalty obtenu et transformé par Fernandes (3-0, 73e) et par Marcus Rashford (4-0), cinq minutes plus tard sur un ballon perdu dans sa surface de réparation par Wesley Fofana.