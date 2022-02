Football : Manchester United sorti par une D2

Vendredi en seizièmes de finale de la Coupe d’Angleterre, les Red Devils ont perdu face à Middlesbrough. Ils se sont inclinés 7-8 aux tirs au but.

Non seulement parce que les occasions auront été nombreuses et pour certaines très nettes, mais aussi parce que le club, distancé en championnat et loin d’être parmi les favoris pour la Ligue des champions, a sans doute perdu là sa dernière chance de remporter un trophée cette année.