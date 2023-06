Italie: Mandat d’arrêt contre cinq policiers soupçonnés de tortures

Roué de coups et contraint à uriner

Selon le quotidien La Stampa, un inspecteur et quatre agents sont accusés d’avoir frappé et insulté les personnes arrêtées au cours de diverses interventions, tandis qu’une douzaine de leurs collègues font l’objet d’une enquête, soupçonnés de ne pas les avoir entravés dans leurs agissements. Le journal cite un ex-détenu, un Roumain, qui raconte comment ces policiers l’ont contraint à uriner dans un coin de sa cellule, à la préfecture de police de Vérone, ne voulant pas l’emmener aux toilettes, puis l’ont roué de coups et traîné dans ce même coin pour nettoyer l’urine avec son corps.