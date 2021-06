Nicaragua : Mandat d’arrêt contre Cristiana Chamorro, opposante à Ortega

La journaliste de 67 ans ambitionne de vaincre Daniel Ortega dans les urnes. La police a débarqué à son domicile mercredi.

Cristiana Chamorro, qui apparaît comme la plus sérieuse rivale du président nicaraguayen Daniel Ortega lors des élections de novembre, est sous le coup d’un mandat d’arrêt et d’importantes forces de police ont été déployées mercredi pour l’arrêter à son domicile.

La police a violemment pénétré dans l’enceinte de la résidence de Cristiana Chamorro, dans le sud-est de Managua, où elle s’apprêtait à donner une conférence de presse, a déclaré à l’AFP Arelia Barba, son assistante. Des amis et des parents ont tenté de se rendre au domicile mais la forte présence policière les a empêchés d’entrer, repoussant également les journalistes de manière musclée.

«Interdire de manière arbitraire à la dirigeante de l’opposition Cristiana Chamorro (d’être candidate) reflète la crainte d’Ortega d’élections libres et justes», a dénoncé sur Twitter le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, depuis le Costa Rica où il est en visite. «Les Nicaraguayens méritent une vraie démocratie», a-t-il ajouté.

La justice nicaraguayenne a annoncé mercredi dans un communiqué de presse qu’un tribunal de Managua avait ordonné «l’intervention (de la police au domicile) et l’arrestation de Cristiana Chamorro, accusée des délits de gestion trompeuse, fausseté idéologique en vue de commettre le délit de blanchiment d’argent, de biens et d’actifs, au détriment de l’État du Nicaragua et de la société nicaraguayenne».