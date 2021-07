Salvador - Mandat d’arrêt contre l’ex-président et plusieurs ex-ministres arrêtés

Salvador : Mandat d’arrêt contre l’ex-président, plusieurs ex-ministres arrêtés

Ils sont accusés d’avoir détourné plus de 350 millions de dollars de fonds publics. L’ancien président se trouverait actuellement au Nicaragua.

Le parquet général du Salvador a lancé un mandat d’arrêt contre l’ex-président de gauche Salvador Sánchez Cerén et plusieurs anciens ministres ont été arrêtés, sur des accusations de détournement de plus de 350 millions de dollars de fonds publics. «L’ex-président du Salvador Sánchez Cerén s’est officiellement soustrait à la justice», a tweeté son successeur, l’actuel chef de l’État Nayib Bukele. «En effet, il a quitté notre pays en traversant une frontière terrestre en décembre 2020 et n’est jamais revenu».

Menottés et sous bonne garde, les anciens ministres Carlos Caceres (Finances) et Violeta Menjivar (Santé) ont été présentés à la police, ainsi que les anciens ministres adjoints Calixto Mejía (Travail), Erlinda Handal (Technologie) et Hugo Flores (Agriculture). «Toutes ces personnes ont contribué au détournement qui a coûté plus de 350 millions de dollars à l’État salvadorien», a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse le procureur général, Rodolfo Delgado, ajoutant qu’«ils seront inculpés pour blanchiment d’argent».