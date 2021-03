Amérique du Sud : Mandat d’arrêt contre l’ex-présidente par intérim en Bolivie

L’enquête sur un présumé coup d’État contre l’ancien chef de l’État Evo Morales a débuté en Bolivie. D’anciens ministres ont été arrêtés.

Le parquet bolivien a ordonné vendredi l’arrestation de l’ex-présidente par intérim Jeanine Añez et de plusieurs de ses ministres pour «sédition» et «terrorisme» dans le cadre d’une enquête sur un présumé coup d’État contre l’ancien chef de l’État Evo Morales.

Deux anciens membres du gouvernement ont d’ores et déjà été arrêtés dans la ville de Trinidad (nord-est), les ex-ministres de l’Énergie et de la Justice, Rodrigo Guzman et Alvaro Coimbra, selon des images retransmises par des télévisions locales. Le lieu où se trouve actuellement l’ancienne présidente par intérim est inconnu.