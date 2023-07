Singapour: Mandat d’arrêt contre un richissime magnat malaisien de l’hôtellerie

L’organisme anti-corruption de Singapour a émis un rare avis d’arrestation à l’encontre de l’un de ses plus riches résidents, a déclaré vendredi la société de celui-ci, en lien avec l’enquête en cours sur le ministre des Transports. Le magnat de l’hôtellerie Ong Beng Seng a reçu «un avis d’arrestation et a payé sa caution», a déclaré sa société Hotel Properties Limited dans un document déposé à la Bourse de Singapour. La société a déclaré dans son dossier que M. Ong a versé une caution de 100’000 dollars singapouriens, soit 76’000 dollars américains. Le Bureau d’enquête sur les pratiques de corruption (CPIB) a demandé au milliardaire de «fournir des informations concernant ses interactions» avec le ministre des Transports S. Iswaran, a indiqué la société.

24e fortune de Singapour

La société Hotel Properties Limited, dont M. Ong est le directeur général, est propriétaire d’hôtels Four Seasons et Hilton et possède des établissements en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, selon les médias locaux M. Ong, un Malaisien résident permanent à Singapour, a contribué à l’implantation du Grand Prix de Formule 1 dans la cité-état en 2008.