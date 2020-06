Corée du Sud

Mandat d’arrêt requis contre l’héritier de Samsung

Lee Jae-yong, vice-président du grand groupe sud-coréen est accusé par le parquet de Séoul d’avoir pris part à une affaire de tromperie sur les prix en 2015.

Le parquet de Séoul a annoncé jeudi avoir requis un mandat d’arrêt contre le vice-président et héritier du grand groupe sud-coréen Samsung, Lee Jae-yong, dans le cadre d’une enquête sur la fusion controversée de deux filiales en 2015.

Vice-président de Samsung Electronics, le fleuron du conglomérat, Lee Jae-yong a été condamné en 2017 à cinq ans de prison dans le cadre du retentissant scandale de corruption qui avait entraîné la destitution et l’emprisonnement de l’ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Le dirigeant de 51 ans a été libéré un an plus tard mais il fait actuellement l’objet d’un nouveau procès.