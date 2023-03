Lausanne: Mandat électoral et sanction pénale: (in)compatibilité de couple

«Ouf! La mal aimée est morte»

Les faits ont eu lieu en décembre 2021. L’élue se réjouissait d’un décès dans un message: «Ouf! La mal-aimée dans le village et chez les R. est morte. Et son fils à elle et sa borderline pas soignée ont volé les bagues destinées à C. Et la moitié de l’héritage de D. en changeant le testament de la cancéreuse. Bonne continuation à G.-P. ou au diable.» Contactée, la Lausannoise ­explique que les faits ont eu lieu dans «un contexte de conflit et de harcèlement».