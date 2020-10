Liban : Mandats d’arrêt émis dans l’enquête sur l’explosion de Beyrouth

Le propriétaire et le capitaine du navire à l’origine de l’explosion ayant fait plus de 190 morts à Beyrouth début août sont recherchés.

Le juge chargé de l’enquête sur l’explosion au port de Beyrouth début août a émis un mandat d’arrêt visant le propriétaire et le capitaine du navire ayant transporté la substance à l’origine de la puissante déflagration, a indiqué à l’AFP une source judiciaire. L’accident a fait plus de 190 morts.

L’explosion, causée par un incendie, le 4 août de plusieurs centaines de tonnes de nitrate d’ammonium stockées depuis six ans dans un entrepôt du port de la capitale libanaise a également fait plus de 6500 blessés et a dévasté des quartiers entiers de la ville.