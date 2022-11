Environnement: Mandats gênants pour l’agence de communication officielle de la COP27

COP27 : Mandats gênants pour l’agence de communication officielle

Mais la même agence travaille aussi pour des géants des énergies fossiles comme Saudi Aramco et la major américaine ExxonMobil. «Nous croyons fermement que le travail de Hill+Knowlton pour ces clients est incompatible avec son rôle de responsable des communications publiques lors des discussions de l’ONU sur le climat en 2022», écrivent les scientifiques dans une lettre rédigée à l’initiative notamment de l’association américaine Union of Concerned Scientists (UCS). Ils demandent que la COP27 bénéficie d’une équipe de communication libre de tout «conflit» d’intérêt.

Le courrier, adressé aux dirigeants de Hill+Knowlton et WPP, a été signé par plus de 400 scientifiques, la plupart travaillant dans des universités américaines, comme Harvard, Tufts ou John Hopkins. Les clients de l’agence dans le secteur pétrolier et gazier «n’ont pas pris les mesures fondamentales nécessaires pour faire face à l’urgence climatique et freiner les carburants fossiles», estiment les signataires.