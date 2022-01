États-Unis : Mandy Moore privilégie sa carrière de chanteuse

L’actrice est revenue à ses premiers amours, la musique, en 2020. Après avoir sorti un album, elle désire partir en tournée.

La nouvelle a quelques jours, mais elle est passée sous les radars jusqu’à ce que des gros médias américains s’en emparent. Mandy Moore, nominée pour un Golden Globes pour son rôle dans «This Is Us», devrait passer plus de temps derrière un micro que devant les caméras ces prochains mois. Après avoir fait son retour dans la musique avec l’album «Silver Landings», en 2020, l’Américaine, sportive et fascinée par la montagne, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’ex de Ryan Adams, dont elle ne veut plus entendre parler, a exprimé sa volonté de privilégier sa carrière de chanteuse dans un avenir proche.