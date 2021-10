Single «Mammamia» : Maneskin cartonne avec son ironie

Le groupe italien, vainqueur de l’Eurovision en 2021, a sorti le titre «Mammamia» qui revient sur le concours.

«Ils me traitent comme si j’avais fait quelque chose de criminel. Je ne suis pas un tordu. Je pensais simplement que c’était carnaval», chante Damiano David, 22 ans, sur le morceau. Il «jure» ensuite qu’il n’était pas «bourré» et qu’il ne «prend pas de drogues». Et de conclure, comme un pied de nez: «On me demande pourquoi je suis si sexy. C’est parce que je suis Italien.»