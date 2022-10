Jeux vidéo : Manette Stadia vouée à la poubelle sans mise à jour

Getty Images via AFP

Les manettes Stadia pourraient devenir un déchet électronique de plus, si Google ne prend pas des mesures. Après l’annonce, la semaine passée, de la fermeture de Stadia prévue pour le 18 janvier prochain, des joueurs ayant acquis le matériel pour jouer sur la plateforme de jeux dans le nuage du géant du web ont fait part de leur inquiétude sur Reddit. En effet, la puce Bluetooth de la manette étant bridée, l’accessoire ne peut être utilisé en Bluetooth que via la plateforme Stadia, lancée il y a trois ans. Une fois que ce service aura aussi rejoint le cimetière de Google, où gisent des dizaines d’autres services, la manette se transformera en un simple objet filaire. Seule une mise à jour pourrait permettre de rendre la manette utilisable en Bluetooth avec d’autres plateformes et dispositifs.