Burger ou croissant: Manger au volant coûte-t-il toujours plus cher?

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Sur le chemin du bureau, il m'arrive de manger un croissant lorsque le temps est trop court pour prendre un petit-déjeuner à la maison. Un collègue me dit maintenant que cela pourrait me coûter 300 francs, voire mon permis. Est-ce vrai ?

Réponse de l'équipe d'experts de l'UPSA*

Même un simple croissant peut vous coûter aussi cher au volant qu'un dîner dans un restaurant gastronomique! Selon la loi sur la circulation routière, les conducteurs doivent en tout temps maîtriser leur véhicule de manière à pouvoir remplir toutes les obligations de prudence. Cela implique également de pouvoir observer le trafic avec l'attention nécessaire et de ne pas se laisser distraire. Les «activités annexes» telles que manger ou boire pendant la conduite ne sont donc pas explicitement interdites, mais elles ne sont pas autorisées en soi.

Manger et boire au volant n'étant pas réglementé dans la liste des amendes d'ordre, cela fait l'objet d'une dénonciation – ce qui renchérit immédiatement le coût de l'opération. Équipe d'experts de l'UPSA

Il y a dix ans déjà dans le canton de Zurich, une conductrice avait été sommée de verser une amende de 250 francs pour avoir mordu dans un bretzel. Dans le canton de Saint-Gall, des directives internes prévoient par exemple une amende «à partir de 300 francs» en cas de «diminution de l'attention par l'accomplissement d'une tâche» – sans compter les frais élevés que l'on sait par expérience. Le hic, c'est que manger et boire au volant n'étant pas réglementé dans la liste des amendes d'ordre, cela fait l'objet d'une dénonciation – ce qui renchérit immédiatement le coût de l'opération. Pourtant, comme le montrent des études, la rédaction de messages WhatsApp ou l'utilisation intensive du système de navigation ont augmenté tout autant que le fait de manger et de boire au volant – et donc, bien sûr, le nombre de dénonciations.

Si l'on ne prend qu'une main pour manger et que l'on peut immédiatement la remettre sur le volant, on se trouve dans une zone grise. Équipe d'experts de l'UPSA

La situation devient surtout critique lorsque l'on utilise ses deux mains ou que l'on conduit de manière confuse en raison de la distraction – cela peut coûter 1500 francs et le permis. Si l'on ne prend qu'une main pour manger et que l'on peut immédiatement la remettre sur le volant, on se trouve dans une zone grise: la conduite à une main est autorisée tant que la maîtrise et l'attention ne sont pas diminuées et que la main «libre» peut être utilisée immédiatement si nécessaire. Et qu'en est-il du tabagisme? C'est toléré (nous n'avons pas connaissance de cas juridiques), car la «main qui fume» peut être utilisée. Mais là encore, si l'on fait une embardée ou si l'on détourne le regard de la route parce que l'on est en train d'allumer une cigarette, on peut être dénoncé.

C'est assez insatisfaisant, mais c'est typique des affaires juridiques: chaque cas est différent et est jugé individuellement, seuls les tribunaux «traduisent» les prescriptions dans la pratique. Concrètement, cela dépend du trafic, de la situation, du danger potentiel et du degré de distraction. Il s'agit donc d'une grande zone grise: un croissant dans les embouteillages sur l'autoroute est «plus autorisé» qu'un croissant dans les embouteillages urbains. On laisse parfois tomber un fruit en cas de besoin, tandis qu'un café au volant ne restera probablement pas impuni, car on ne jette guère une boisson chaude comme ça. En cas de doute, il vaut mieux laisser tomber et ne pas compter sur la police pour fermer les yeux. Soyez donc conscient que toute votre attention doit être portée sur la circulation – et que seul le fait de manger à l'arrêt est garanti sans amende.

