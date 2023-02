santé: Manger de l’argile, une tendance qui inquiète

Bénéfices connus depuis longtemps

Risques d’anémie ou de dépendance

«Quand vous en prenez trop, ça peut entraîner de véritables bouchons sur le plan digestif et entraîner des syndromes occlusifs et sous occlusifs, et enfin, quand ça va tapisser l’ensemble de la paroi du tube digestif, vous pouvez avoir des anémies relativement profondes», avertit Olivier Spatzierer. De plus, si la source de l’argile n’est pas contrôlée, la substance peut être contaminée par des métaux toxiques comme du plomb ou de l’arsenic.