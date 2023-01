GÉNIAL OU DÉGOÛTANT?: Manger directement sur la table, c’est tendance

Si vous envisagez la vaisselle comme une corvée, le Messy Dinner (dîner désordonné), appelé aussi Dump Dinner (dîner dérangé), est pour vous. Cette tendance consiste à servir la nourriture directement sur la table et pas dans des assiettes. Cette nouvelle mode divise: certains la trouvent conviviale et ludique, d’autres estiment qu’elle est dégoûtante.

Des nachos en pagaille

La tiktokeuse @stefherder a tenté le Messy Dinner pendant ses vacances en famille et présente dans une vidéo sa table de nachos (ci-dessous).

Pour ce faire, elle a déroulé plusieurs couches de papier d’aluminium sur une grande table, puis a réparti les nachos, la sauce à la viande hachée et le fromage par-dessus. Les poivrons, les oignons et les autres ingrédients sont placés dans des coupelles.

Non, c’est dégoûtant.

Non, c’est dégoûtant.

Oui, c’est super. Non, c’est dégoûtant. Je n’ai pas d’avis sur la question.

Parfois, c’est une grande louche de salsa, de guacamole ou de sauce aigre-douce qui se déverse sur la table (protégée par un film plastique) et dans laquelle les convives s’empressent de tremper. Une famille active sur TikTok présente sur le réseau social la façon dont elle mange des pizzas, des viandes grillées et des ailes de poulet, sans assiettes ni couverts, pour le plus grand bonheur des enfants (vidéo ci-dessous).