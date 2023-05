Genève: Manger son placenta: une pratique encore très confidentielle

Manger son placenta après avoir accouché: cette pratique, vantée par certaines stars sur les réseaux sociaux, serait en hausse en Suisse, même si elle reste très confidentielle, ainsi que le rapporte la « Tribune de Genève », samedi. Selon ses adeptes, elle offrirait de nombreuses vertus: hausse de l’immunité, meilleure récupération ou lactation plus importante. La forme la plus courante est de sécher l’organe, le broyer, puis l’avaler en gélules. Une accompagnante de naissance témoigne ainsi recevoir depuis deux ans entre une à deux demandes de transformation par mois, tandis qu’une autre relate en faire une vingtaine par an.



Toutefois, les hôpitaux suisses ne permettent pas tous de récupérer son placenta. Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), parmi les plus restrictifs en la matière en Suisse romande, il est proscrit de le faire. Mais depuis, 2021, après des demandes, il est possible de récupérer un à deux centimètres de placenta à des fins homéopathiques. Les HUG reçoivent en moyenne cinq demandes annuelles, «mais on ne recommande pas, à cause de l’absence de bienfaits prouvés.» En outre, il y a un grand risque de contamination (virus, bactéries, toxines), avertissent les spécialistes.