Genève: Mangeur d’abeilles, le frelon asiatique inquiète les apiculteurs

Arrivée dans le Jura puis à Genève en 2020, la bestiole prolifère. D’un nid observé en 2022, on en est entre quatre et cinq observés cette année, menaçant des ruches à Avully, Onex, Aire-la-Ville et à Satigny. Les apiculteurs mettent en garde et préconisent deux actions. La première, plutôt destinée aux professionnels, est la pose de pièges. Ils permettent, avec l’intervention du Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires, de poser des pisteurs sur les frelons capturés, afin de guider les exterminateurs vers le nid et leur permettre de le détruire. La seconde, à la portée de tout un chacun, est de faire pousser des fleurs sur les rebords de fenêtres, les jardins et les balcons. Plus les fleurs poussent, plus les abeilles prospèrent.