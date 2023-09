Manie de la puissance: Pourquoi miser sur le nombre de chevaux plutôt que sur l'autonomie?

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Ce qui me frappe dans les voitures électriques, c'est que le nombre de chevaux est extrêmement élevé. Mais ce dont nous aurions vraiment besoin, c'est d'une plus grande autonomie. Pourquoi les marques automobiles équipent-elles toujours les véhicules de 400 ou 800 ch au lieu d'augmenter l’autonomie?

Réponse de l’équipe d’experts en mobilité de Viva*

Cette question revient souvent. La réponse peut paraître étrange, mais en réalité, le nombre de chevaux et l'autonomie des véhicules électriques n'ont pas grand-chose à voir. Pour les voitures à combustion, c'est simple: plus la puissance est élevée, plus le véhicule consomme de carburant, que l'on en fasse usage ou non. Pour les voitures électriques, la règle est la suivante: si l'on utilise la puissance supplémentaire, la consommation augmente. Mais au quotidien, les véhicules électriques dotés d'une forte puissance ne parcourent qu'une distance légèrement inférieure à celle de leurs frères moins puissants équipés de la même batterie.

Une voiture électrique qui n'utilise que 50 ch sur 500 doit n'alimenter que 50 ch. Experts en mobilité de Viva

Derrière cette affirmation se cache le fait que le rendement des moteurs électriques est, grosso modo, environ deux fois plus élevé. Un moteur à combustion ne transforme qu'une partie de l'énergie en propulsion, la majeure partie du carburant est littéralement brûlée sous forme de chaleur. Et les chambres de combustion ont besoin d'être remplies, les engrenages de la boîte de vitesses d'être mis en mouvement, même si l'on accélère à peine. En revanche, un véhicule électrique transforme presque entièrement l'énergie en force motrice: les moteurs électriques sont plus efficaces. En d'autres termes, si l'on n'utilise que 50 des 500 ch, le moteur à combustion doit tout de même alimenter 500 ch et le moteur électrique seulement 50 ch.

Pour avoir beaucoup de chevaux, une voiture électrique a d'abord besoin d'une batterie puissante. Experts en mobilité de Viva

Mais alors pourquoi toutes les voitures électriques n'ont-elles pas des centaines de chevaux? Il y a plusieurs raisons à cela: à puissance égale, une voiture électrique semble de toute façon plus rapide. Un grand nombre de chevaux (ou de kW pour les voitures électriques) nécessite aussi une technique plus coûteuse (p. ex. des pneus plus larges). Sans oublier le marketing: le nombre de chevaux sert certes d'appât, mais la petite voiture électrique à moitié prix ne doit pas battre le modèle haut de gamme à combustion en termes de chevaux. Mais surtout: la taille du réservoir n'a aucune importance pour un véhicule à combustion. En revanche, un véhicule électrique a besoin d'une batterie puissante pour générer beaucoup de CV - et cela coûte cher. Mais si l'on dispose de toute façon d'une grande batterie, on obtient beaucoup de chevaux sans perdre beaucoup d'autonomie, pour ainsi dire gratuitement.

