WEF : Manif à Davos pour taxer les grandes fortunes en faveur du climat

Quelque 300 personnes issues de la Jeunesse socialiste et de l’association Strike WEF se sont rassemblées dans la cité grisonne pour exiger un impôt ciblant les ultra-riches.

Alors que le Forum économique mondial (WEF) doit s’ouvrir ce lundi à Davos, quelque 300 personnes ont manifesté dimanche sur la place de la Poste de la cité grisonne. Sous le slogan «Tax the Rich, save the Climate», les manifestants, issus des rangs de la Jeunesse socialiste et de l’association Strike WEF, ont notamment exigé l’introduction d’un impôt international ciblant les ultra-riches pour le climat.