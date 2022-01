France : Manif contre le pass vaccinal: «Macron, on t’emmerde!»

Samedi, plusieurs manifestations contre le pass vaccinal se sont déroulées en France, en réaction notamment aux propos controversés du président Emmanuel Macron, il y a quelques jours.

«Macron, on t’emmerde!»: quelques jours après les déclarations fracassantes d’Emmanuel Macron, décidé à «emmerder» les non vaccinés, ces derniers et les opposants au pass vaccinal ont battu le pavé dans plusieurs villes de France, renouant avec des mobilisations d’ampleur. La participation était ainsi en hausse avec 105’200 participants dans tout le pays, selon le ministère de l’Intérieur, soit une mobilisation plus que quadruplée par rapport à la précédente, le 18 décembre

À Paris, trois cortèges ont rassemblé 18’000 personnes, selon le ministère qui a fait état de 10 interpellations et de trois membres des forces de l’ordre blessés légèrement. La manifestation la plus importante a rassemblé plusieurs milliers de personnes à l’appel des Patriotes du candidat pro-Frexit à la présidentielle Florian Philippot, retrouvant le niveau des mobilisations de cet été, lorsque avait été annoncé le pass sanitaire. «Macron, ton pass on n’en veut pas», «Touchez pas aux enfants», scandaient les manifestants, dont beaucoup arboraient un drapeau français, au milieu de quelques fleurs de lys.

«Si la loi passe, on ne pourra plus aller à l’école, on ne pourra plus travailler», a dit craindre dans la foule un jeune homme de 17 ans, proche des idées de Florian Philippot, qui ne veut pas «s’injecter un vaccin en cours d’expérimentation».

«Coup de pied dans les urnes»

La manifestation partie de la place du Palais royal a pris place Vauban des allures de meeting politique, plusieurs personnalités d’extrême-droite venant apporter leur soutien aux manifestants: via message vidéo, la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, le très conservateur Jean-Frédéric Poisson, soutien d’Eric Zemmour, ou l’ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon.

Le sénateur RN Stéphane Ravier a appelé sur scène à «virer la macronie en lui mettant un grand coup de pied dans les urnes». «Tout vacciné est un futur non vacciné» en raison de la nécessité d’effectuer un ou des rappels, «tout Français est dans le collimateur des folies liberticides de Macron le dingue», a fustigé dans son discours Florian Philippot.

«Vaccin du respect»

Le projet de loi sur le pass vaccinal, adopté par les députés jeudi, doit passer devant le Sénat la semaine prochaine. À Lyon, une petite foule de manifestants de tous âges et peu masqués s’est rassemblée dans une ambiance bon enfant sur la place Bellecour, en centre-ville. Parmi eux quelques «gilets jaunes», des drapeaux tricolores et un rouge de la CGT. Slogans dénonçant «l’apartheid social» et huées contre le président Emmanuel Macron et son Premier ministre ont ponctué la manifestation.

Les manifestants étaient environ 500 à Dijon, 650 à Saint-Etienne, près de 500 au Puy-en-Velay, selon les autorités, des chiffres en nette augmentation par rapport aux précédentes mobilisations. À Bordeaux, entre 500 et 1000 personnes, selon la police, et 9000 selon les organisateurs, ont manifesté malgré la pluie sous les cris de «Macron on t’emmerde». «À quand un vaccin du respect?» «Confiance rompue», pouvait-on lire sur les pancartes.

Une manifestante bordelaise, non-vaccinée contre le Covid-19 «mais pas antivaccin», a dit défiler «pour la première fois de sa vie» car les propos du président de la République ont «fait déborder le vase». Des heurts entre manifestants et forces de l’ordre ont émaillé la manifestation à Montpellier, qui a rassemblé 3700 personnes selon la préfecture. À Toulouse, où des incidents se sont aussi produits, ils étaient 2200 selon la préfecture.

Dans l’Est, 1250 manifestants ont défilé à Colmar et 1900 à Mulhouse, selon la préfecture du Haut-Rhin. Ils étaient 1500 à Strasbourg, selon celle du Bas-Rhin.