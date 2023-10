Manif: Deux cents zombies ont fait le pèlerinage à Bâle

Samedi, soit trois jours avant la nuit de Halloween du 31 octobre, les fans d’horreur se sont réunis pour la douzième édition de la Marche des zombies, à Bâle. L’an dernier, il y avait 150 morts-vivants dans la ville. Cette année, l’événement a attiré près de 200 aficionados de toute la Suisse et des environs. «C’est un événement où l’on peut être soi-même ou pas. De plus, Bâle est la ville la plus appropriée pour un événement aussi déjanté car nous, les Bâlois, sommes simplement un peu différents et aussi un peu plus ouverts sur ce genre d’événements fous», commente Michael Kempf de l’équipe du Zombie Walk Basel.