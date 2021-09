Genève : Manif espacée en plein confinement: militants acquittés

Le Tribunal de police a blanchi des activistes qui avaient manifesté dans des cases de 4m2, c’est-à-dire en respectant les distances sanitaires.

Le Tribunal de police de Genève a acquitté jeudi des militants du mouvement 4m² qui avaient manifesté pacifiquement lors du semi-confinement de mai 2020. Ils avaient été amendés pour rassemblement illégal en période de pandémie, alors que les regroupements de plus de cinq personnes étaient interdits. Les activistes se tenaient dans des cases de 4m², délimitées au sol par de la craie, afin de respecter les distances sanitaires. Le tribunal a par ailleurs estimé que la police avait le droit d’agir, mais qu’elle aurait dû intervenir avec plus de retenue et laisser quelques minutes aux manifestants pour quitter les lieux, plutôt que de sévir immédiatement. Ainsi que le rappelle la «Tribune de Genève», le mouvement 4m² réclamait un redémarrage de l’économie plus humaniste, local et durable.