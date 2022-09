Covid-19 en Chine : Manif inhabituelle contre un nouveau confinement

Des vidéos vérifiées par l’AFP circulant sur les sites chinois Weibo et Instagram montrent des dizaines de personnes criant «Levez le confinement», sous le regard de rangées de policiers en tenue médicale bleue, dans le quartier de Shawei, proche du siège du gouvernement local. La station de métro de Shawei a été fermée jusqu’à nouvel ordre à partir de 22 heures (14 h 00 GMT) lundi «dans le cadre de la prévention et du contrôle de la pandémie», a annoncé par communiqué l’opérateur du métro de la ville.

Stratégie «zéro Covid»

La Chine est la seule grande économie à maintenir une stratégie «zéro Covid», recourant à des confinements ciblés et limités dans le temps, de longues quarantaines et des tests de masse. Ces mesures pèsent sur son économie. En début d’année, un confinement de deux mois instauré à Shanghai, l’une des villes les plus peuplées de la planète avec plus de 25 millions d’habitants, a été marqué par des pénuries alimentaires, des décès dus au manque d’accès aux soins médicaux et des manifestations éparses.