Grève des femmes

Manifestantes en colère sur la Plaine de Plainpalais

Dimanche à Genève, les femmes ont hurlé leur indignation durant plusieurs minutes face aux discriminations qui persistent dans le monde du travail.

Un an après le raz-de-marrée violet qui avait déferlé sur Genève, les femmes ont répondu présentes dimanche. Beaucoup avaient ressorti les pancartes, les banderoles et les t-shirt de 2019. «Fortes, fières, féministes et en colère», a scandé la foule sous un soleil de plomb.