Grève féministe à Neuchâtel: Manifestantes et élues ont désobéi en quittant l’itinéraire arrêté par la Ville

Le cortège de la Grève féministe du jeudi 14 juin, n’aurait pas dû passer par l’avenue de la Gare, selon l’itinéraire tracé par l’exécutif neuchâtelois. Et pourtant, des manifestantes et des élues, dont la Présidente du Grand Conseil Martine Docourt et la conseillère d’État Florence Nater, l’ont tout de même emprunté: la ruelle Vaucher était bien trop petite pour assurer la sécurité de l’ensemble des manifestants. Pour rappel, près de 7000 personnes ont manifesté sur l’ensemble du canton neuchâtelois.