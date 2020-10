Thaïlande : Manifestants à Bangkok: «Libérez nos amis»

Ils étaient plusieurs milliers rassemblés jeudi soir dans le centre de Bangkok, défiant un décret d’urgence. Plusieurs des célèbres centres commerciaux de la capitale ont été fermés et des militaires ont été déployés autour de bâtiments gouvernementaux.

«Libérez nos amis», ont crié des militants alors que plusieurs leaders du mouvement pro-démocratie ont été interpellés quelques heures plus tôt.

Un policier a lu à la foule, près de 3000 manifestants selon une estimation de l’AFP, le décret d’urgence qui interdit tout rassemblement politique de plus de quatre personnes, expliquant que des actions légales pourraient être engagées.

«Je prends un risque pour ma sécurité, mais je voulais quand même être là. La foule me protégera», a déclaré à l’AFP Khamin, une étudiante de 20 ans.

«Je suis ici car le premier ministre, un militaire, ne comprend rien à l’économie» du royaume, très tributaire du tourisme et en pleine récession depuis la pandémie de coronavirus, a relevé de son côté Korikat, un ingénieur de 50 ans.

«Engendrer la peur».

Plus de 20 personnes ont été arrêtées jeudi. Parmi elles, Parit Chivarak dit «Penguin» et Anon Numpa, deux des leaders les plus virulents à l’encontre de la monarchie.