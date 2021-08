Genève - Manifestants pro-squat et masqués acquittés

Genève : Manifestants pro-squat acquittés

La justice a blanchi six personnes qui avaient défilé devant les bureaux de Serge Dal Busco en faveur de l’occupation d’une maison et arborant un masque à l’effigie du conseiller d’Etat.

Masques sur le visage à l’effigie du conseiller d’Etat Serge Dal Busco - alors aux Finances – une vingtaine de protestataires avaient manifesté en mars 2018 dans les couloirs et la cour du Département, en faveur de l’occupation d’une maison à la route de Malagnou. Une majorité des activistes avaient écopé d’amendes, via une ordonnance pénale, pour notamment avoir agi masqués. Six d’entre eux avaient contesté la sanction. Après deux premiers acquittements, quatre autres ont été récemment prononcés, révèle la «Tribune de Genève».