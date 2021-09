Indépendantisme : Manifestation à Barcelone avant les négociations avec Madrid

Comme chaque année, les indépendantistes catalans manifesteront dans les rues de Barcelone à l’occasion de la «Diada», la fête de la Catalogne.

Plus de 600’000 manifestants en 2019

Au plus fort de la montée de l’indépendantisme, la «Diada» a rassemblé jusqu’à 1,8 million d’indépendantistes à Barcelone en 2014, selon la police municipale. Et cette année, Jordi Cuixart, président de l’association indépendantiste Omnium Cultural espère «faire descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue» pour «prouver une fois de plus que notre mouvement est plus vivant que jamais».