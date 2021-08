Afghanistan : Manifestation à Paris: «Afghan lives matter», «sauvez notre famille»

Alors que le pays est tombé il y a une semaine aux mains des talibans, des manifestants, afghans pour la plupart, réclame l’évacuation de familles menacées.

«Nous demandons le rapatriement tout de suite de toutes les familles et de toute personne en danger» en Afghanistan, a expliqué à l’AFP un réfugié afghan de 31 ans, Ezat, travailleur social dans un centre d’hébergement en France, se disant «très inquiet». Sur les pancartes et banderoles, on pouvait lire : «Évacuation maintenant», «Afghans bienvenue» ou, en anglais, «Save our family» (sauvez notre famille) et «Afghan lives matter» (les vies des Afghans comptent).