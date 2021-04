Birmanie  - Manifestation à Rangoun à la veille du sommet de l'Asean

Sa participation au sommet est sévèrement critiquée par des activistes, des groupes de défense des droits humains, et par le gouvernement fantôme créé récemment par des députés du parti d'Aung San Suu Kyi qui auraient voulu être invités au sommet. A Rangoun, la capitale économique du pays, les manifestants ont fait leur retour dans les rues du centre-ville vendredi, après une pause de plusieurs semaines par peur de la répression. Faisant le salut à trois doigts en signe de résistance, ils ont scandé «Que voulons-nous? La démocratie!» et réclamé la libération de leur leader, placée au secret depuis le coup d'Etat.

«Plus grand test de son histoire»

Certains manifestants, venus de différents quartiers de Rangoun, portaient des pancartes interpellant les pays voisins. «Asean, veuillez vous tenir aux côtés des Birmans» ou «avez-vous besoin de plus de sang ... pour prendre la bonne décision?» pouvait-on lire. La gestion de la crise birmane par l'Asean sera «le plus grand test de son histoire», selon Emerlynne Gil, d'Amnesty International. «Les autorités indonésiennes et les autres États membres de l'Asean ne peuvent ignorer le fait que Min Aung Hlaing est soupçonné des crimes les plus graves préoccupant la communauté internationale dans son ensemble», a-t-elle déclaré.