Chili : Manifestation à Santiago pour le 1er anniversaire du soulèvement social

Des protestataires commémorent dimanche dans la capitale chilienne le vaste mouvement de contestation déclenché par la hausse du prix des tickets de métro, il y a une année.

Des manifestants ont commencé à se rassembler dimanche matin dans le centre-ville de Santiago, au Chili, pour commémorer le jour anniversaire du soulèvement qui secoue le pays depuis un an, réclamant davantage de justice sociale.

Sur la Plaza Italia

Certains agitaient des drapeaux, sautaient ou criaient des slogans appelant à des réformes sociales profondes. Des carabiniers (policiers chargés du maintien de l’ordre) et des voitures blindées assuraient la sécurité.

Des appels à manifester pacifiquement avaient été lancés, notamment par l’organisation professionnelle des professeurs, alors qu’une grande majorité de la population aspire à une commémoration pacifique et sans excès, selon plusieurs sondages.

Il y a un an, une protestation contre une hausse du prix des tickets de métro avait débouché sur une flambée de violence. Cette journée avait été le point de départ de manifestations massives et d’affrontements avec les forces de l’ordre, qui ont fait des milliers de blessés et une trentaine de morts.